Я — счастливая женщина

Программы Елены Чурзиной для вас, если:

► У вас нет сил и энергии для исполнения своих желаний, ощущение, что вы тотально "выжаты как лимон".



► Вы стараетесь что-то поменять, но вас сдерживает какая-то неведомая сила.



► Отношения с мужчинами приносят боль и разочарование.



► Деньги приходят с большим трудом, приходится "пахать" за маленькие деньги на нелюбимой работе. Никак не можете вылезти из долгов.



► Вы чувствуете, что радость жизни куда-то испарилась. Вы не живете, а доживаете свою жизнь. Вы забыли, что значит — жить по-настоящему.

► Одолевают болезни, рецидивы хронических заболеваний, а традиционная медицина не помогает.



► Вы удивляетесь: почему кто-то легко получает, что хочет, а у вас не получается.



► Вы смотритесь в зеркало и "нутром" чуете, что стареете.



► Что бы вы ни делали, случаются неприятности, словно вам постоянно кто-то ставит "грабли" на пути. Кажется, что серая полоса никогда не закончится.



► Вы ощущаете безысходность и тупик. «Опускаются руки» и не хочется ничего делать, дни протекают серо и однообразно