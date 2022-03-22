Я — счастливая женщина

Когда-то моя жизнь была похожа на ад: развод, одиночество, необходимость пахать, чтобы обеспечивать себя и 7-летнего ребенка. У меня непростая история, вы можете ознакомиться с ней ➯здесь
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После бесконечной боли, непонимания, отсутствия поддержки, я, наконец, нашла "ключик" к новой жизни, к новой счастливой себе.
В какой-то момент я поняла, что хочу помогать женщинам, кому за 35, в самых разных областях жизни. И создала практические программы для разных задач и сфер жизни женщины.
И вот уже 15 лет я помогаю женщинам раскрыть свои способности и избавиться от самых сложных психологических проблем, ограничивающих установок, родовых программ, чтобы обрести счастье, здоровье и молодость.