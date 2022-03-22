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Тренинговый центр Елены Чурзиной
Я — счастливая женщина
Уникальные приемы и практики, основанные на древних знаниях Великой Северной Традиции, Живы, Рэй Ки и личных разработках Елены Чурзиной
Запустите мощную внутреннюю программу оздоровления и омоложения

Раскройте свой женский потенциал, даже если вам за 35

Очистите негативные родовые программы и начните новую жизнь

Обретите счастье, мир в душе и прекрасное настроение каждый день

Научитесь притягивать благоприятные события и убирать "черные полосы" из жизни

Привлеките любимого мужчину, даже если вы отчаялись встретить своего избранника

Включите режим "электровеник" и живите на полную катушку

Увеличьте доход и откройте новые источники денег

Заручитесь надежной поддержкой высших сил в любом начинании.
Получить видеокурс
"Как за 5 минут перекрыть утечку энергии из Вашего биополя без магии, заговоров и долгого обучения"
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Более чем 20 000 женщин
Авторская методика,
Положительный женский опыт,
обрели счастье, увеличили доход, нашли избранника, излечились от болезней, омолодились, научились притягивать благоприятные события и нашли себя.
основанная на древних знаниях Великой Северной Традиции, Живы, ведической психологии. Работает максимально быстро и эффективно даже у начинающих.
который может передать другой женщине только та, кто сама прошла через развод, безденежье, одиночество и кардинально развернула свою жизнь на 360 градусов.
Меня зовут Елена Чурзина
Когда-то моя жизнь была похожа на ад: развод, одиночество, необходимость пахать, чтобы обеспечивать себя и 7-летнего ребенка. У меня непростая история, вы можете ознакомиться с ней здесь.


После бесконечной боли, непонимания, отсутствия поддержки, я, наконец, нашла "ключик" к новой жизни, к новой счастливой себе.


В какой-то момент я поняла, что хочу помогать женщинам, кому за 35, в самых разных областях жизни. И создала практические программы для разных задач и сфер жизни женщины.


И вот уже 15 лет я помогаю женщинам раскрыть свои способности и избавиться от самых сложных психологических проблем, ограничивающих установок, родовых программ, чтобы обрести счастье, здоровье и молодость.
Чтобы посмотреть все онлайн программы и курсы, перейдите на эту страничку.
"Невеста за 30 дней"
"Сексуальная энергия"
"Школа Женской магии"
"Ключ Целителя"
"Ключ Матери"
МОЯ МЕЧТА — помочь, как можно большему числу женщин обрести внутреннюю гармонию, силу, открыть любовь к себе и прожить максимально яркую и счастливую жизнь.
это лишь часть курсов, которые просто обожают наши участницы.
это лишь часть курсов, которые просто обожают наши участницы.
Раскройте в себе мощную энергию и притяните жизнь своей мечты — без заговоров, аффирмаций, магии и самокопания
Программы Елены Чурзиной для вас, если:
У вас нет сил и энергии для исполнения своих желаний, ощущение, что вы тотально "выжаты как лимон".

Вы стараетесь что-то поменять, но вас сдерживает какая-то неведомая сила.

Отношения с мужчинами приносят боль и разочарование.

Деньги приходят с большим трудом, приходится "пахать" за маленькие деньги на нелюбимой работе. Никак не можете вылезти из долгов.

Вы чувствуете, что радость жизни куда-то испарилась. Вы не живете, а доживаете свою жизнь. Вы забыли, что значит — жить по-настоящему.
Одолевают болезни, рецидивы хронических заболеваний, а традиционная медицина не помогает.

Вы удивляетесь: почему кто-то легко получает, что хочет, а у вас не получается.

Вы смотритесь в зеркало и "нутром" чуете, что стареете.

Что бы вы ни делали, случаются неприятности, словно вам постоянно кто-то ставит "грабли" на пути. Кажется, что серая полоса никогда не закончится.

Вы ощущаете безысходность и тупик. «Опускаются руки» и не хочется ничего делать, дни протекают серо и однообразно
У вас нет сил и энергии для исполнения своих желаний, ощущение, что вы тотально "выжаты как лимон".

Вы стараетесь что-то поменять, но вас сдерживает какая-то неведомая сила.

Отношения с мужчинами приносят боль и разочарование.

Деньги приходят с большим трудом, приходится "пахать" за маленькие деньги на нелюбимой работе. Никак не можете вылезти из долгов.

Вы чувствуете, что радость жизни куда-то испарилась. Вы не живете, а доживаете свою жизнь. Вы забыли, что значит — жить по-настоящему.

Одолевают болезни, рецидивы хронических заболеваний, а традиционная медицина не помогает.

Вы удивляетесь: почему кто-то легко получает, что хочет, а у вас не получается.

Вы смотритесь в зеркало и "нутром" чуете, что стареете.

Что бы вы ни делали, случаются неприятности, словно вам постоянно кто-то ставит "грабли" на пути. Кажется, что серая полоса никогда не закончится.

Вы ощущаете безысходность и тупик. «Опускаются руки» и не хочется ничего делать, дни протекают серо и однообразно
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Почему практики Елены Чурзиной работают
Практики Великой Северной Традиции, Живы и Рей Ки позволяют испепелить этот замкнутый круг раз и навсегда, благодаря глубокой проработке рода, энергетических центров, каналов и помощи Высших сил.

Я не просто выделила самый сок практик Великой Северной Традиции, Живы и Рей Ки, но и добавила в них свой опыт и новые энергетические практики, которые работают быстро и эффективно. Их используют лишь наши участницы тренингов и марафонов.
Вот почему многие наши участницы получают результаты буквально на первых неделях тренинга или марафона. А те, кто продолжает практиковать, через полгода — год тотально меняют свою жизнь. Все практики проверены на тысячах женщин в течение 15 лет.
Многие люди годами ищут причины своих неудач, постоянных проблем и безденежья … — в психологии, в книгах, на курсах по достигаторству и личностному росту.

Они бесконечно занимаются самокопанием, ставят цели, достигают их через огромный внутренний надрыв и снова попадают в замкнутый круг тех же проблем. И тогда начинают понимать, что их удерживает непонятная сила, против которой они бессильны.
У наших участниц жизнь меняется на 360 градусов
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